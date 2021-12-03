جامعة سوهاج تشارك ببرنامج التبادل المصرى الأمريكى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج فى فعاليات برنامج "التبادل المصرى الأمريكى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى"، والذى أستمر على مدار 6 أيام بمدينة الغردقة، وذلك بمشاركة 11 جامعة مصرية حكومية و9جامعات أمريكية حكومية وخاصة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال إن البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بين الجامعات المصرية والأمريكية فى مجال التطوير المهنى وأن فاعليات البرنامج أثمرت عن توطيد التعاون وخلق شراكات جديدة بين البلدين، من أجل سد الفجوة بين سوق العمل وخريجى التعليم الجامعي.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوى مدير مركز التطوير المهنى بالجامعة أنه خلال البرنامج تم استعراض آخر مستجدات العمل بمراكز التطوير المهنى بالجامعات، وآليات العمل لخلق فرص عمل مع أصحاب الأعمال، وعرض طرق جديدة لمعرفة آخر تطورات واحتياجات سوق العمل، إلى جانب مناقشة كيفية مشاركة ودمج الطلاب ذوى الإعاقة بالمراكز، واستعراض حلول وأفكار مبتكرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج أعلنت النتائج النهائية لانتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم داخل 17 كلية من 238 طالبًا وطالبة تم انتخابهم، أمس الثلاثاء، كأمناء للجان الأنشطة ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إنه تم تصعيد 34 طالبًا وطالبة، للمنافسة غدًا على منصب رئاسة اتحاد الطلاب ونائبه على مستوى الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب محمود السيد خضيرى بكلية التربية فاز بمنصب رئيس الاتحاد، ومصطفى على موسى بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وفى كلية العلوم فاز أحمد محمد ثابت رئيسًا للاتحاد، ونائبه محمود ذكى علام، وبكلية الآداب فاز أشرف أبو قاوى محمد، رئيسًا للاتحاد، ونائبه فارس محمود صديق، وبكلية التجارة فاز عبدالحميد أيمن عبدالحميد، برئاسة الاتحاد، ونائبه عبدالرحمن أبو العلا شعبان، وبكلية الطب البشرى تم انتخاب محمد أحمد حسن رئيسًا للاتحاد، ونائبه زياد خالد خلف مهران، وفى كلية الزراعة فاز محمد بدراوى محمد، رئيسًا للاتحاد، ونائبه مصطفى السيد عمر، أما كلية التمريض حصد عمر عصام دردير رئاسة الاتحاد، فيما حصد حسن عبدالمحسن محمد منصب النائب.

جامعة سوهاج تشارك في برنامج التبادل المصري الأمريكي



جامعة سوهاج تشارك في برنامج التبادل المصري الأمريكي



جامعة سوهاج تشارك في برنامج التبادل المصري الأمريكي