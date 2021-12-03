تعرف على "عصير" يمكنه خفض ضغط الدم فى ساعات قليلة

كتبت مروة هريدى

يعد ارتفاع ضغط الدم، مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري معالجته، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول مشروب أرجواني اللون يقلل من ارتفاع ضغط الدم وكانت النتائج "مهمة"، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

ينخفض ​​ضغط الدم بشكل طبيعي ويرتفع على مدار اليوم، لكن ارتفاع ضغط الدم المستمر يشكل مخاطر صحية جسيمة، هذا لأن القوة والاحتكاك الناتجين عن ارتفاع ضغط الدم يضران الأنسجة الرقيقة داخل الشرايين، كما تحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA)، حيث يتسبب ذلك فى ترسب كتل دهنية تسمى الكوليسترول داخل الشرايين وهي عملية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ولكن يمكنك عكس هذه الحالة عن طريق إصلاح نظامك الغذائي، حيث ثبت أن بعض العناصر المحددة تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

ثبت أن عصير الشمندر "البنجر" يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، بسبب احتوائه على النترات، حيث تشير الدراسات حتى الآن إلى أن النترات الغذائية تخفض ضغط الدم بشكل حاد لدى البشر الأصحاء.

شاركت 15 امرأة و15 رجلاً في دراسة لمعرفة تأثير تناول عصير البنجر على خفض ضغط الدم، حيث تم اختيار المشاركين بصورة عشوائية لتلقي 500 جرام من عصير البنجر والتفاح أو عصير وهمي.تم قياس ضغط الدم لدى المتطوعين عند خط الأساس وعلى الأقل كل ساعة لمدة 24 ساعة بعد تناول العصير.

بشكل عام، كان هناك اتجاه لخفض ضغط الدم الانقباضي بعد ست ساعات من شرب عصير البنجر مقارنة بعصير التفاح أو العصير الوهمي، كما وجد الباحثون.علاوة على ذلك ، أظهر التحليل الذي أُجري على الرجال انخفاضًا "ملحوظًا" في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4-5 ملم زئبقي بعد ست ساعات من شرب عصير البنجر.

وخلص الباحثون إلى أن عصير البنجر سيخفض ضغط الدم لدى الرجال عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي بالنسبة للبالغين الأصحاء.