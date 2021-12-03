اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

تحليل الأجسام المضادة للنواة ANA وأهميته في اكتشاف الأمراض

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 04:00 م
تحليل الأجسام المضادة للنواة ANA وأهميته في اكتشاف الأمراض ANA تحليل
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عند شكوى المريض من ألم شديد في العظام، وحدوث تورم، والإصابة في بعض الأحيان بنزيف، يطلب الطبيب المتابع للحالة بطلب تحليل الأجسام المضادة للنواة ANA، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على طبيعة هذا التحليلل وفقًا لموقع "MEDLINEPLUS".

عندما يشك الطبيب في وجود مرض من أمراض الخلل المناعي يطلب على الفور تحليل أجسام المضادة للنواة، للكشف عن حقيقة إصابة الشخص.

ويتم القيام بهذا التحليل عن طريق أخذ عينة من ألم، ويقوم المعمل بتحليلها والتعرف على النتيجة، التي تشير في حالة ارتفاعها أنك تعاني من اضطراب في المناعة الذاتية للجسم الذي قد يعرض الجهاز المناعي لبعض المشاكل الصحية في الخلايا والأنسجة.

وأشار التقرير، إلى أن الأجسام المضادة هي بروتينات يقوم بتصنعها الجهاز المناعي لكي تساعده في محاربة المواد الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا، وذلك عكس الأجسام المضادة للنواة التي  تهاجم خلايا الجسم السليمة بدلاً من الفيروسات.

ومن ضمن الأمراض التي يساعد تحليل الأجسام المضادة للنواة اكتشافها الذئبة الحمراء، الذي يعد من الأمراض المزمنة التي تعرض بعض أعضاء الجسم لمشاكل كثيرة، وأيضا يساعد علي إكتشاف التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يتسبب في الإصابة بألم وتورم المفاصل.


تحليل الأجسام المضادة للنواة

اهمية تحليل الاجسام المضادة للنواة

تحليل ANA

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة