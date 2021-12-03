إزالة 34 قفصا سمكيا بنهر النيل فى حملة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأمن، من شن حملة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل "فرع رشيد"، بنطاق مركزي دسوق فوه بمحافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء عماد موسى، حكمدار مديرية الأمن، وسيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه وبمشاركة شرطة المسطحات المائية، وجهاز حماية النيل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ.



وأسفرت الحملة عن إزالة 34 قفصًا سمكيًا، بمشاركة عدد من المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية في نطاق محافظة كفر الشيخ.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يوجه الشكر للقيادات الأمنية برئاسة اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وشرطة المسطحات، وكل المشاركين في الحملة، مناشداً أهالي المحافظة بالحفاظ على نهر النيل، وعدم التعدي عليه بأي صورة من صور التعدي، لأنه المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ويجب الحفاظ على كل قطرة من مياهه.



ازالة الاقفاص السمكية بنهر النيل بكفر الشيخ



ازالة الافاص السمكية بنهر النيل بدسوق