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82.4 مليون طن مكافئ.. 7 معلومات عن مؤشرات إنتاج الثروة البترولية 2021

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:00 ص
82.4 مليون طن مكافئ.. 7 معلومات عن مؤشرات إنتاج الثروة البترولية 2021 بترول"ارشيفية "
كتبت - مروة الغول

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حقق قطاع البترول نتائج أعمال هائلة في كافة الأنشطة البترولية  ، حيث حقق زيادة في إجمالى إنتاج الثروة البترولية خلال عام 2021 بنسبة 8.4% عن عام2020، وفيما يلي أهم مؤشرات إنتاج الثروة البترولية  وكانت كالتالي..

-1بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 82.4 مليون طن .

2-حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات.

3-حوالى 53.1 مليون طن غاز طبيعى.

 4-حوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

 5-إجمالى إنتاج الثروة البترولية قد زاد بنسبة 4ر8% عن عام2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 2ر17% بالمقارنة بعام 2020.

6-تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى ۹۰۰% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

7-إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعى المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.

 


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مؤشرات انتاج الثروات البترولية

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