اليوم السابع
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7 معلومات عن المبادرة الرئاسية للكشف المُبكر عن فيروس C بين طلاب المدارس

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:47 م
7 معلومات عن المبادرة الرئاسية للكشف المُبكر عن فيروس C بين طلاب المدارس طلاب المدارس
كتب وليد عبد السلام

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قدمت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سى بين طلاب المدارس فحوصا طبية شاملة للطلاب في جميع المدارس ما جعلها من المبادرات المميزة التي تقدم الرعاية الصحية حرصا علي صحة الأجيال المقبلة.
 
"اليوم السابع" تستعرض ما قدمتة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سى بين طلاب المدارس  وذلك منذ انطلاقها يوم  21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.
  

1- فحص 733 ألفا و414 طالبا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي،

2-  فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي.

 3- المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 78 ألفا و451 طالب، تليها محافظة الجيزة 65 ألفا و893 طالب، ثم محافظة البحيرة 48 ألفا و558 طالب، ثم محافظة الدقهلية 48 ألفا و319 طالبا.
4- آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة،

5- يؤدى العمل بالمبادرة  415 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.
6- إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب.

7- يتم احالة الطلاب المصابين بفيروس سى للجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الـ 27 محافظة

 

 


الصحة

فيروس سى

لجان الكبد

التأمين الصحي

الفرق الطبية

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