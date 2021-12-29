اليوم السابع
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1 يناير نظر استئناف "دجال بولاق" على حكم حبسه بتهمة النصب والاحتيال

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:41 م
1 يناير نظر استئناف "دجال بولاق" على حكم حبسه بتهمة النصب والاحتيال حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تنظر محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة السبت المقبل 1 يناير استئناف مالك مركز بالجيزة والمعروف إعلاميًا بـ"دجال بولاق" على حكم حبسه سنة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على أحد الضحايا والاستيلاء على أمواله.
 
وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت (مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي).
 
وتم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، حيث اعترف المتهم بنصبه على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، وأقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، واعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامى، وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، والمتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.
 

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