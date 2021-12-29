اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:31 م
أكرم القصاص
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وفاة المصورة الفرنسية السويسرية سايبن فايس عن 97 عاما فى باريس

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:04 م
وفاة المصورة الفرنسية السويسرية سايبن فايس عن 97 عاما فى باريس سابين فايس
باريس (أ ش أ)

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توفيت المصورة الفرنسية السويسرية "سابين فايس" داخل منزلها فى العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 97 عاما.

وأعلنت اسرتها في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، نبأ وفاتها حيث اشتهرت "فايس" بصورها بالأبيض والأسود وتوفيت في باريس حيث عاشت وأسست ورشتها منذ عام 1949. 


يذكر أن "سابين فايس" هي مصورة فرنسية ولدت في 23 يوليو 1924 في قرية "سانت جينجوف" (كانتون فالي) الواقعة على الحدود بين سويسرا وفرنسا ثم ترعرعت في ريف جنيف. وكان والدها مهندسا كيميائيا حيث قالت ان والدها هو سبب معرفتها الجيدة للمواد، وفكرة مخبر التصوير كانت تستهويها، وحصلت على نيشان جوقة الشرف من رتبة ضابط ونيشان الفنون والآداب من رتبة ضابط.


سابين فايس

وفاه سابين فايس

المصوره سابين فايس

المصوره الفرنسيه سابين فايس

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