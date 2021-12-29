وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- "وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يلتقي وزير خارجية رواندا لاستشراف أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى مجالات التعاون، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول القضايا القارية والدولية محل الاهتمام المشترك".



كان وزير الخارجية قد توجه أمس إلى كيجالي حيث يشارك في فعاليات الاحتفال اليوم الأربعاء بوضع حجر الأساس لمركز (مجدي يعقوب- رواندا/ مصر للقلب)، فضلاً عن عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الروانديين.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية المصرية تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب كافة تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز (مجدى يعقوب- رواندا/ مصر للقلب) من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها.