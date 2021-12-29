اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يوجه بإنهاء المشروعات الخدمية خلال جولة بمنشأة القناطر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:40 م
نائب محافظ الجيزة يوجه بإنهاء المشروعات الخدمية خلال جولة بمنشأة القناطر نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى منشأة القناطر
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن يرافقه، أحمد رمزي عضو مجلس النواب ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، الوحدة المحلية لقرية بهرمس التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تابع نائب المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرية.
 
وشدد نائب المحافظ برفع مستوي النظافة والأشغالات بنطاق الوحدة المحلية لقرية بهرمس، كما تفقد نائب محافظ الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية لقرية بهرمس للتأكد من أنتظام العمل داخل الحملة ومركز بهرمس المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل لمتابعة أنتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل المركز ومركز شباب بهرمس الجديد.
 
وتابع نائب المحافظ مشروع أنشاء كوبري علي مصرف أبوعارف برطس المنصورية  لربط طريق عمر عارف ببرطس المنصورية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.
 
وزار "الشهابى" محطة معالجة الصرف الصحي لقرية بهرمس تمهيدا لبدء أعمال التأهيل ورفع كفاءة المحطة حيث وجه نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال تصميم التوسعات والتأهيل للمحطة والبدء في تنفيذ أعمال التأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.
منشاة القناطر، الجيزة، اخبار الجيزة، بهرمس

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