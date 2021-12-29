مصدر أمنى ينفى اقتحام مكتب محامى بأسيوط

محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول اقتحام أجهزة الأمن مكتب أحد المحامين بأسيوط، منوهاً إلى أن الواقعة تتعلق بحدوث مشاجرة بين طرفين تم ضبطهما، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعلى إثر ذلك إدعى شقيق أحد الأطراف على غير الحقيقة بأنه تم اقتحام مكتبه "على الرغم من عدم وجود مكتب له بمنزله"، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات ومن روج لها.