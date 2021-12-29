مشروعات خدمية جديدة تنفذها الدولة بمناطق نخل بوسط سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

شهد مركز نخل بنطاق وسط سيناء، تنفيذ مشروعات خدمية منوعه تم افتتاحها وأخرى اطلاق إشارة البدء فيها، وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إنه فى مركز ومدينة نخل شملت المشروعات مجمع معاهد نخل الأزهرى بتكلفة 14 مليون و 253 ألف و 785 جنيها.

ويضم المجمع 3 معاهد أزهرية بمختلف المراحل "ابتدائى واعدادى وثانوى" واستراحة للمعلمين والعاملين، وانشاء المجمع بهدف نشر التعليم الأزهرى فى منطقة وسط سيناء.

وأضاف أنه تم افتتاح إدارة تموين نخل بهدف توفير الخدمات التموينية للمواطنين وتيسير الحصول عليها فى منطقة وسط سيناء ، وتقام على مساحة 625 مترا مربعا بتكلفة 3 ملايين و 450 ألف جنيه ، وتضم 12 غرفة مكتب وصالتين لانتظار واستراحة المواطنين وخزان مياه، وتم الانشاء على أحدث النظم وتزويد المبنى بمنظومة كاملة للحماية المدنية وضد الحريق .

وأشار إلى أنه تم وضع حجر الأساس لاقامة عدد 25 منزلا بدويا بتكلفة 10 ملايين جنيها الى جانب وضع حجر الأساس لاقامة مدرسة نخل الصناعية بتكلفة 16 مليون و 887 ألف و682 جنيها، وتقام على مساحة 10 آلاف مترا مربعا، وتضم 12 فصلا دراسيا و6 أقسام هى: التركيبات الكهربائية والرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والسيارات واللحام والملابس الجاهزة، كما تضم الورش والمعامل وكافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين .