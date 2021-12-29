محافظ جنوب سيناء يصدق على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبورديس

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبورديس والتي تعتبر مركز إقليمي للتنمية المعدنية ، وذلك بعد عرض الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ.

يشمل المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس علي مناطق سكنية، ومناطق حرفية، ومنطقة امتداد عمراني بالاضافة الى الشاطئ العام وسبق اعتماد الحيز العمراني للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، بمسطح 8452.25 فدان منها 6855.99 فدانا خدمات إقليمية وبطاقة استيعابية 20327 نسمة، وبكثافة سكانية 12.73 شخص/ فدان.

فى سياق أخر كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المشاركين في تنفيذ التجربة الاسترشادية الموسعة (منارة إدارة الطوارئ) بالمحافظات " المرحلة الأولي"، كما كرم أحد المواهب من البراعم طالبة الأزهر البارعة في مجال الرسم في إطار تشجيع المواهب من أبناء المحافظة وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، وعدداً من مديري المديريات وإدارات الديوان العام، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

كماشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عبر الفيديو كونفرانس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، أعمال رفع المخلفات البنائية من كافة الطرق والمحاور بمنطقة الرويسات، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.