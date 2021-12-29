محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الإحترازية .. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم والمنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية، مؤكدا على جميع الجهات التنفيذية التعامل بحزم مع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف الشريف نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومعاونى المحافظ، والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الحملات.

وفى هذا الصدد ترأس اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بحضور الأستاذ محارب هيلع رئيس حى شرق، واللواء خالد الشاذلى رئيس إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة بنطاق حى شرق استهدفت السوق التجارى بسموحة، وأسفرت عن تحرير 27 محضر متنوع، وضبط 152 حالة إشغال وإزالة التند والإعلانات المخالفة.

وقاد اللواء حسن الجمال رئيس حى ثان المنتزه يرافقه وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة تحت رئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول مستشار المحافظ حملة مكبرة لمتابعة الحالة العامة لشارع المعهد الدينى بمنطقة العصافرة قبلي، ورفع كافة التعديات والإشغالات، حيث أسفرت عن التحفظ على جميع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين .

وشن حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة لإزالة حملة مكبرة أسفرت عن رفع 69 حالة إشغال متنوع ، وتحرير 15 محضر، وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة، استهدفت شارع البحرية ، إسماعيل صبرى ، النصر، حمام الورشة ، الباب الأخضر ، ميدان التحرير ، ميدان عرابى ، وشارع قصر رأس التين.

وقاد السيد موسى رئيس حى العجمى حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، أسفرت عن غلق مقهى بمنطقة الهانوفيل قبلى لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ، وتم مصادرة الشيش المضبوطة ، وأسفرت الحملة عن ضبط 40 حالة إشغال متنوع .

ونفذ حى وسط بقياده الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع الحى حيث استهدفت شوارع باب شرق والعطارين ، مما أسفر عن إزالة ورفع 35 حالة إشغالات متنوعة، وتحرير عدد من المحاضر ، وفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور .

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات ، أسفرت عن إزاله 7 أكشاك مخالفة وسقايف ، وغلق منشأتين ، والتحفظ على 70 إشغال متنوع منهم 17 شيشة ، 30 كرسى وتحصيل 9000 جنيه غرامات ، كما توجهت الحمله إلى منطقه الإسناوى باب جمرك 50 وتم إزاله كافه الاشغالات التى تشغل الطريق العام وتم إزالة 3 أكشاك ثم جابت الحملة شوارع المكس ، الأمان ، القفال ، أم السلطان ، المتراس وشارع 188 حيث تم إزالة كافه الفروشات والإشغالات والباعه الجائلين.

وشن حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة، شملت شوارع جمال عبد الناصر ، العيسوى ، ملك حفنى ، العيسوى ، جميله أبو حريد ، السباعى و شارع 63 قبلى وبحرى ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 85 حاله إشغال متنوعة و 30 شيشه وغلق 4 محال تجاريه وتحصيل غرامات فوريه بقيمة 4 آلاف جنيه .

ونفذ حى العامريه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بحملة مكبرة استهدفت منطقة السفن وأسفل كوبرى العامريه ، أسفرت عن تشميع ورشتين ، وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة ، ورفع 20 إطار كاوتش والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة .

وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع والميادين لتيسير حركة المواطنين والمركبات .



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