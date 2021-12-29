غلق 2 مقهى لتقديم الشيشه و تحرير 24 محضر خلال حملة مكبرة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا،على أن الوحدة المحلية تنظم حملات مستمرة للمتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية،ومواعيد الغلق الشتوية وكذلك ضبط حركة الشارع ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة،ورفع الإشغالات من شوارع المدينة و التى تعيق حركة المواطنين وتتسبب في التكدس المرورى.

وأضاف شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية برئاسة نائب رئيس المدينه،والتى أسفرت عن غلق 2 مقهى بقرية دماريس التابعة للوحدة المحلية لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها مما يسبب انتشار كورونا.

كما أسفرت الحملة عن تحرير24 محضر مخالفة إجراءات احترازية،عدم ارتداء كمامة،بحضور فريق الاشغالات وعضو الإيرادات.

وأكد رئيس المدينة أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاجراءات الاحترازية.