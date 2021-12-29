اليوم السابع
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غلق وتشميع مركب شهير بسبب عدم مطابقتها موصفات الأمان والدفاع المدنى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:39 م
غلق وتشميع مركب شهير بسبب عدم مطابقتها موصفات الأمان والدفاع المدنى مركب سياحى
كتب محمد إبراهيم

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قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بشرطة السياحة والآثار، بتنفيذ قرار غلق وتشميع مركب تابعة لشركة عالمية، وذلك تنفيذاً لقرار الدفاع المدنى والحماية المدنية.

 

جاء قرار الغلق بعد مراجعة التراخيص الخاصة بالمنشأة السياحة المركب العائم الثابت الكائنة بكورنيش الجيزة، وعقب الفحص الفني من جانب الدفاع المدني تبين عدم مطابقة المركب للمواصفات من حيث الأمان والطوارئ تحسباً لعدم تعرض المركب لأى حريق أو غرق.

 

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المعنية قامت بغلق وتشميع مطعم وكافيه لبنانى شهير خمس نجوم بمنطقة جاردن ستي، بسبب خروجه عن القانون واستخدام أعمال البلطجة والقوة وإزعاج المواطنين.

 


مركب امريكانا

الدفاع المدنى

شرطه السياحه

المنشأت السياحية

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