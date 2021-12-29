عامود كهرباء يعرض سكان قرية بالمنصورة للخطر.. والمحافظ يوجه باستبداله.. صور

كتب - محمود أحمد عطا - الدقهلية شريف الديب

أرسل القارئ ياسر الحبشى، مقيم سندوب بالمنصورة، عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، يشكو من تضرر أهالى القرية من وجود عامود كهرباء آيل للسقوط بشارع مدارس بسندوب فى المنصورة وسط منطقة سكنية، مما قد يتسبب فى كارثة بسبب التواجد المستمر من قبل الأطفال بالقرب من العامود.

وقال القارئ في رسالته: "رجاء إنقاذ أرواح الأهالى من كارثة قد تحدث بسبب وجود عامود كهرباء آيل للسقوط وسط الكتلة السكنية".

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغير العامود وإصلاحه حتى لا يتسبب فى ضرر لأحد.



العامود



تهالك العمود



عامود متهالك

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



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