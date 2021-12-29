طوارئ بالبحيرة لإستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، مشددا على قيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى خاصة في محيط الكنائس تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد و إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتأمينها.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بالتنسيق مع الجهات المختصة على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة والمطاعم للتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المعروضة واللحوم مذبوحة داخل المجازر الحكومية.

كما وجه بتوفير كافة السلع التموينية والسلع البترولية وإستكمال الإحتياطي الإستراتيجي وخاصة المواد البترولية مع المرور على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز و الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

وشدد محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك تكثيف الحملات المرورية على مدار الساعة بالشوارع الداخلية وبالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي وطريق المحور.

كما شدد محافظ البحيرة على تواجد نوبتجيات لإصلاح الأعطال على مدار 24 ساعة ومواجهة حالات الطوارئ مع مراعاة إنتظام المياه أثناء العيد خاصة لكافة الكنائس والأديرة.