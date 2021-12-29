ضبط كمية من المود المخدرة داخل أحذية وملابس راكب بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة شخص قادم من أمريكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من واشنطن، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب من أصل مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، وبالعرض علي تامر رمزى نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد صبرى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد سيد رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 115 جرام من مخدر الأوكسى، و2 كبسولة كوكايين و10 أمبول من مخدر الماراجوانا مخبأة داخل الأحذية وبين طيات الملابس بحقائب الراكب.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 224 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.