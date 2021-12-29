"شوفو روعة التطوير".. الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة فى أبهى صوره

أسوان - عبد الله صلاح

يقدم "اليوم السابع" عدداً من الصور لممشى أسوان الجديدة جنوب مصر، والذى ظهر فى أبهى صوره بعد الانتهاء من إنشاءه وإضافة اللمسات الجمالية والفنية له وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حفل ختام أسبوع الصعيد، مساء أمس، الثلاثاء.

والممشى السياحى واحد من أهم المزارات السياحية حديثاً فى محافظة أسوان بصعيد مصر وهو جزء من مشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة والتى تم الانتهاء من تنفيذها ليصبح تحفة فنية على ضفاف النيل فى درة النيل شمال غرب مدينة أسوان.

ويعد الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة هو أحد مشروعات وزارة الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة أسوان الجديدة، بطول نحو 6 كيلو متر يقع منها 4200 مترا شمال كوبرى أسوان المعلق و1800 متر جنوب كوبرى أسوان المعلق.

ويضم الممشى السياحى مساحات خضراء وكراسى انتظار مطلة على النيل مباشرة فى موقع مميز لا يحتوى على مراسى أو مراكب سياحية تحجب الرؤية على المواطنين، كما يضم الممشى مولات ومحلات تجارية وحديقة وباركنج للسيارات.

والممشى السياحى هو أحد مشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة والتى تضم منطقة فيلات وعددها 66 فيلا ومسرح مكشوف مطل على النيل وغير ذلك من مشروعات تجاوزت تكلفتها المليار جنيه.



الإضاءة بالممشى



المساحات الخضراء



الممشى السياحى بأسوان الجديدة



الممشى السياحى



الممشى



المولات التجارية



النخيل بالممشى



جولة داخل الممشى



كوبرى أسوان المعلق



كورنيش أسوان الجديدة



ممشى أسوان الجديدة