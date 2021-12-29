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شرطة باريس: الكمامة إلزامية في شوارع العاصمة الفرنسية اعتبارا من الليلة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:21 م
شرطة باريس: الكمامة إلزامية في شوارع العاصمة الفرنسية اعتبارا من الليلة كورونا
كتب أحمد عرفة

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قالت الشرطة الفرنسية بالعاصمة باريس، إن الكمامة ستعود إلزامية في شوارع العاصمة الفرنسية اعتبارا من هذه الليلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسى، أولفييه فيرانن، أن فرنسا سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن هذا الرقم قياسي على المستوى الوطنى.

وقال فيران، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب بشأن مشروع قانون لفرض التصريح اللقاحي في فرنسا، "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 208 ألف فرنسى تم فحصهم إيجابيا بكوفيد"، بحسب ما أوردت الجارديان البريطانية.

وأشار بقوله إلى أن هذا يعني أن كل ثانية هناك اثنين فرنسيين يتم تشخيصهم إيجابيا، لم نرى هذا الوضع من قبل.

 

 


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الكمامه

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