سقوط طفل من فندق فى طوكيو.. والشرطة تستجوب الأم للاشتباه فى ارتكابها الجريمة

وكالات الأنباء

عثر على طفل، يبلغ من العمر 9 سنوات، جثة هامدة، بعد سقوطه على ما يبدو من فندق فى العاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الأربعاء.

وعملت الشرطة اليابانية على استجواب والدة الطفل للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة إن ضابطا وجد الطفل ملقى على الأرض في مبنى الفندق في منطقة كابوكيتشو، بعد سماعه ضجيجا قويا حوالي الساعة 7 صباحا.

بعد ذلك رأى الضابط شخصا على درج الطوارئ في الطابق 23 ، وبعد أن ذهب للتحقيق وجد الأم، وهي في الأربعينيات من عمرها، في ممر الطابق نفسه، على حد قول الشرطة.