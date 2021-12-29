وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " اليوم الأربعاء" أن السفير نزيه النجاري صرح بأن الاجتماع تناول التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، ومحطة الضبعة النووية، وتصنيع وتوريد 1300 عربة قطار، فضلاً عن فرص التعاون المصري الروسي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما التجارة والصناعات الدوائية وتصنيع السيارات والنقل البحري والجوي.



كما بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر كدولة ضيف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي تستضيفه روسيا في شهر يونيو المقبل.

وأضاف السفير المصري أن الجانبين أشادا خلال الاجتماع بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون الاقتصادي التي تجمع مصر وروسيا، والذي يعد انعكاساً للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لزيادة حجم التجارة والاستثمارات، بما يحقق مصلحة البلدين.