سائق الشركة يستعين بثلاثة فى سرقة أموالها والنيابة تحيله للجنايات

اعترف سائق فى شركة بتزعمه تشكيلا عصابيا في المرج بالقاهرة لسرقة أموال شركته، وقال إن رفاقه الثلاثة انتحلوا صفة ضباط شرطة للاستيلاء منه والمحصل الخاص بالشركة على الأموال، مستغلا علمه بمواعيد التحصيل لتأمر النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

ونجح رجال المباحث، فى القبض على 4 متهمين بالسرقة منتحلين صفة رجال شرطة فى المرج، وحرروا محضرا بالواقعة.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مندوب إحدى الشركات، سائق بذات الشركة – مقيمان بدائرة القسم أفادا فيه المحصل بأنهما عقب تحصيلهما مبلغ من أحد المحال التجارية بدائرة القسم، وحال سيرهما مستقلين سيارة الشركة فوجئا بسيارة "ميكروباص" – بدون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص استوقفوهما وادعوا أنهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالى المشار إليه و2 هاتف محمول وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (المبلغ الثانى) بالاشتراك مع (3 أشخاص "لإثنين منهم – معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.