رفع كفاءة محولات وشبكات الكهرباء بالطود فى الأقصر.. اعرف التفاصيل

وفى هذا الصدد قامت هندسة الكهرباء بمدينة الطود، بأعمال رفع كفاءة إحلال محول الغربياب من 100 الي 300، وإحلال محول السكوراب من معلق الي كشك كهرباء بقدره 300 ك. ف بقرية منشية النوبه بمركز الطود، ورفع كفاءة إحلال محول مدخل نجع علوان من 100 الي 300 ك. ف، وكذلك إحلال محول نجع علوان من الناحيه القبليه من 100 الي 300 ك.ف، وإحلال محول منطقة حاجر الندافين شرق من 200 الي 300 ك.ف بقرية العديسات قبلى، كما قامت هندسة الكهرباء بالطود رفع كفاءة إحلال محول طريق ترعة السلاميه البحرية من 63 الي 100 ك.ف وذلك ضمن خطة إحلال الكهرباء.

وفى نفس السياق قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، جولة برفقة المهندس محمد حسين علي مدير هندسة ري الأقصر، لمتابعة الأعمال الجارية لتبطين ترعة المعلا بناحية نجع الجسور بقرية الطود غرب ضمن المشروعات الرئاسية لتبطين وتطوير الترع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الدورية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، وجرى خلال الجولة متابعة أعمال تنفيذ إحلال وتجديد كوبري خرسانة مسلحة والحجارة الدبش بمدخل نجع الطويل الغربي بقرية الطود غرب، كما تابع رزق، أعمال تنفيذ إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يجرى إنشاؤه بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعملاء بإنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، خلال الجولات، أنه يتم تنفيذ مكتب بريد العديسات بحري الجيل الثالث بأحدث وسائل التكنولوجيا على مساحة 625 مترا مربعا، وهو مكون من بدروم وأرضي وطابقين، وبه مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنة عمومية وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.



رفع كفاءة محولات وشبكات الكهرباء (1)



رفع كفاءة محولات وشبكات الكهرباء (2)



رفع كفاءة محولات وشبكات الكهرباء (3)



رفع كفاءة محولات وشبكات الكهرباء (4)