اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:07 ص
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رئيس "كهرباء مصر الوسطى" يكشف شروط وضوابط تركيب العداد كودى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:00 ص
رئيس "كهرباء مصر الوسطى" يكشف شروط وضوابط تركيب العداد كودى رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه تم تنفيذ 120 الف طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
 
وأوضح شمعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل من ينطبق عليه الشروط سيتم تنفيذ طلبه وتركيب العداد الكودى له، موضحا أن هناك بعض المخالفات التى لن تسمح للمواطن بتركيب عداد كودى حتى بعد تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
 
وأشار شمعة إلى من بين الأسباب التي تجعل شركة توزيع الكهرباء ترفض طلب تركيب عداد كهرباء كودى هى مخالفة شروط وقواعد الطيران المدني والمناطق الأثرية والمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء وهى "25  متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة، و13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية، و5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، و5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية، و2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

العداد الكودى

تركيب العدادات الكودية

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