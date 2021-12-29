وقال شميهال، في تصريحات له خلال اجتماع مجلس الوزراء: "إنه نظرًا لإطلاق برنامج التطعيم المجاني وبأسعار معقولة، لم نعد نخطط لفرض إغلاق كامل"، مشيرًا إلى أنه يمكن للشركات العمل في المناطق ذات معدلات إصابة مرتفعة إذ تم تطعيم جميع الموظفين العاملين بها.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية. 


وكان مسؤولون فى الحكومة الأوكرانية صرحوا في وقت سابق بأن الوضع الوبائى فى البلاد في الوقت الراهن تحت السيطرة، مُرجحين أن تبدأ الموجة التالية من الوباء في أوائل شهر فبراير المقبل.