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رئيس البرلمان الليبى المكلف يبحث مع مسؤول أممى إجراء الانتخابات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:59 م
رئيس البرلمان الليبى المكلف يبحث مع مسؤول أممى إجراء الانتخابات جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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ناقش الأمين العام المساعد، منسق البعثة الأممية لدى ليبيا والقائم بالأعمال، رايزدن زيننجا، في طرابلس مع رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، المداولات الأخيرة في مجلس النواب الليبي حول إيجاد طريقة للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات كأولوية استجابةً لآمال 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

 

وشدد منسق البعثة الأممية – بحسب بيان صحفي - على أهمية إجراء مشاورات واسعة بين جميع المكونات الليبية ذات الصلة وأصحاب المصلحة من أجل التغلب على التحديات الحالية ورسم مسار للانتخابات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في ليبيا.

 

وأكد دعم البعثة المستمر للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون إضافة إلى المسارات الاقتصادية والأمنية. 

 

واستعرض رئيس مجلس النواب الليبي المكلف القضايا الرئيسية التي ناقشها البرلمان والخطوات التالية.


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