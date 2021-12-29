دولة مسلمة تحب الكريسماس.. صحيفة هولندية تعلق على روح تسامح المصريين

كتبت: هناء أبو العز

نشرت صحيفة تراو الهولندية تقريرًا حول النقاش المستمر في مصر، بشأن جواز الاحتفال بأعياد الميلاد المسيحية من قبل المسلمين، مشيرة إلى أنه ومع اقتراب موعد أعياد الميلاد، تجد الصغار والكبار يلتقطون صورا وصور سيلفي طوال اليوم مع أشجار عيد الميلاد البلاستيكية الكبيرة في مراكز التسوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر قد تكون دولة مسلمة في المقام الأول، ولكن في السنوات السبع الأخيرة، زادت زينة عيد الميلاد عامًا بعد عام وليس فقط في مراكز التسوق الأنيقة ذات المقاهي والأسعار الغالية، فإن أجواء عيد الميلاد تزداد بروزًا في جميع أنحاء المدينة.

وقالت الصحيفة إن مصر لن تكون مصر إذا لم يحدث ذلك النقاش السنوى، حول جواز احتفال المسلمون بأعياد الميلاد المسيحية، مشيرة إلى فتوى مفتى الجمهورية شوقى علام، والتي تقول بأن احتفال بعيد الميلاد ، وفقًا للمعهد ، هو إقرار بـ "معجزة ولادة سيدنا عيسى عليه السلام".

وأضافت الصحيفة الهولندية إلى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجأة ، لأن المصريين ببساطة يحبون الحفلات، يستغلون كل المناسبات لإلهاء أنفسهم عن الضغط اليومي بالأضواء أو الزخارف الملونة، كما يحتفلون بعيد ميلاد النبي محمد كل عام بالرقص والموسيقى في العيد الوطني المولد النبوي.

وبالتالي ، فإن عيد الميلاد هو أيضًا فرصة لإضفاء بعض الألوان على الحياة.، حيث تعلق المتاجر نوافذها وديكوراتها الداخلية المليئة بمواكبة عيد الميلاد، حتى في الصيدلية ، يمكن رؤية أكاليل من الأضواء الملونة الوامضة ، والأشجار المصغرة المتلألئة ، والأجراس الوردية ، وسانتا من جميع الأشكال والأحجام ، وعصا الحلوى ، ورجال الثلج ، تصطف جميع خزانات الأدوية ومنتجات الصيدليات، ولكن تمامًا كما هو الحال في العديد من المتاجر الأخرى ، تسمع تلاوة القرآن تُسمع باستمرار في الخلفية.