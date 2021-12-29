اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:36 م
أكرم القصاص
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خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. إنفوجراف

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:30 م
خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. إنفوجراف استخراج بدل فاقد رخصة السيارة إلكترونيا

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أتاحت وزارة الداخلية، للمواطنين على بوابة مرور مصر الإلكترونية، إمكانية استخراج بدل فاقد رخصة القيادة لمنع التزاحم على منافذ واحدت التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة مرتادى واحدت التراخيص وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية، ومنها:  

الدخول إلى بوابة مرور مصر الإليكترونية

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة إلكترونيا

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة إلكترونيا

 

موافقة المالك علي إصدار بدل فاقد من الرخصة.

يقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .

وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.


ادارة المرور

بدل فاقد الرخصة

بدل فاقد رخصة السيارة

بدل فاقد رخصة السيارة الكترونيا

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