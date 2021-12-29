حياة كريمة بالمنوفية.. الانتهاء من تطوير مدرسة أبو عوالى الإبتدائية بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية عن الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، حيث تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مدرسة أبو عوالى الابتدائية المشتركة بنسبة تنفيذ 100% وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون.

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنة تم الإنتهاء من هذا المشروع فى الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية أبو عوالي.

وأكد سرور أن الدولة والقيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التى تأتى فى أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة ، وتطوير ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز المحافظة للمساهمة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيراً أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز الثالث عشر لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون .

وأوضح أنه جارى الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .