حياة كريمة بالشرقية .. الكشف على 2050 مريض بقافلة طبية بقرية "العواسجة"

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية ، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية العواسجة التابعة لمركز ومدينة ههيا ، ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية .

وأستمرت القافلة لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2050 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 8 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.



وقدم وكيل الوزارة الصحة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين .







