حصاد 2021.. رفع 506 ألف حالة إشغال وإزالة 362 حاله تعد بمساحة 48 ألف متر بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز و مدينة الزقازيق بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد بقرية الطاهرة بتكلفة11 مليون و800 ألف جنيه،وتركيب كاميرات مراقبه في ديوان عام المركز والحملة الميكانيكية والمخازن بتكلفة 42 ألف و850 جنيه.

كما تقوم رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ مشروعات خدميه ضمن الخطه الإستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 م في قطاعات الكهرباء والإنارة بتكلفه 4 مليون 880 ألف جنيه ، وتنفيذ مشروعات في قطاع الرصف بتكلفه 15مليون و900 ألف جنيه،وتنفيذ مشروعات لتحسين البيئه وشراء معدات نظافة بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه ، وفي قطاع الأمن والأطفاء يتم تنفيذ مشروعات بتكلفة 50 الف جنيه ، ولتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية يتم شراء أجهزة كمبيوتر وماكينات تصوير بتكلفة 315 ألف جنيه.

وتشن رئاسة المركز حملات نظافه وتجميل يومية على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المراكز، يتم خلالها رفع 82 طن قمامة يومياً ونقلها إلى المقلب العمومى بالغار بمركز الزقازيق.

وتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع ، فضلا عن رفع الإعلانات المخالفة ، فتمكنت رئاسة المركز من تحرير 10 قرارات إزاله ورفع 506 ألف و393 حالة إشغال خلال 730 حمله موسعه بالاشتراك مع شرطة المرافق وإزاله 274 إعلان غير مرخص حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المركز.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتحرير 138 محضر ضد أصحاب محال تجاريه و65 مقهى و التحفظ على 684 شيشه من المقاهي المخالفه و4 مطاعم و20 سنتر للدروس الخصوصية و قاعة أفراح ، وذلك حفاظاً على سلامة وصحه المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حملات لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص فتم تنفيذ إزالة 72 حالة تعدي على أراضي زراعيه بمساحه 13603 متر ، فضلاً عن إزالة 290 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحه 35113 متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.