اليوم السابع
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حبس عامل وزوجته لاتهامه بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى بالطالبية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:41 م
حبس عامل وزوجته لاتهامه بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى بالطالبية حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل طفلة عمرها 3 سنوات، لسرقة قرطها الذهبى فى الطالبية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية قد تلقى بلاغاً بالعثور على جثة طفلة ملقاة أعلى سطح عقار، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 3 سنوات مقتولة خنقا.
 
كشفت تحريات العقيد محمد الجوهري وكيل فرقة قسمي شرطة الطالبية والعمرانية أن وراء ارتكاب الجريمة رجل وزوجته قاما باستدراج الطفلة، باستخدام علبة عصير، لسرقة قرطها  الذهبي، وبعد ذلك قاما بقتلها خنقاً بالمخدة وإلقاء جثتها أعلى سطح العقار.
 
ومن خلال عدد من الأكمنة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما قاما باستدراج الطفلة لداخل شقتهما لسرقة قرطها الذهبي، وبعدها قررا التخلص منها وقتلها وقاما بوضع المخدة على فمها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاما بحملها وإلقائها أعلى سطح العقار محل العثور على الجثة لإبعاد الشبهة عنهما.

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الطالبية

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