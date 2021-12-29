اليوم السابع
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جرعة مخدرات وراء العثور على جثة شاب بالهرم

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:13 م
جرعة مخدرات وراء العثور على جثة شاب بالهرم قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب بمنطقة الهرم، وأشارت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

 

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

 

وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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