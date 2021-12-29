جدل فى بريطانيا بسبب "سيارات وزارة الدفاع".. جارديان: فاتورة الإيجارات 13 مليون استرلينى

كتبت: نهال أبو السعود

تعرضت وزارة الدفاع البريطانية لانتقادات بعد الكشف عن أنها أنفقت ما يقرب من 13 مليون جنيه إسترليني على تأجير سيارات للموظفين هذا العام، وفقا لصحيفة الجارديان.

ووفقا للتقرير، أنفقت إدارة النقل في الوزارة أكثر من 1.1 مليون جنيه إسترليني في العام حتى أكتوبر ، بينما أنفقت الإدارات الأخرى عشرات الآلاف من الجنيهات وكان الرقم الإجمالي أكثر من 14.2 مليون جنيه إسترليني.

قالت وزارة الدفاع إن موظفيها اضطروا للسفر عبر المملكة المتحدة والقواعد في جميع أنحاء العالم إلى مواقع لا يمكن الوصول إليها دائمًا بواسطة وسائل النقل العام، لكن النقابة العمالية والنقابة التي تمثل العمال المدنيين في وزارة الدفاع انتقدت حجم الأموال التي يتم إنفاقها.

قال القائم بأعمال الضابط الوطني لموظفي الدفاع ، كارين إيفانز ، في منظمة يونايت: "هذا رقم مفرط تمامًا"، وأضاف:"هذا الكشف عن الإنفاق الباهظ على السيارات المستأجرة من قبل وزارة الدفاع هو بمثابة ضربة قوية لموظفي وزارة الدفاع المدنيين الذين عانوا من تجميد رواتبهم هذا العام ويكافحون الآن لتغطية نفقاتهم بسبب أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة. كان من الأفضل ، بل كان ينبغي ، إنفاق الأموال على استئجار السيارات على منح موظفي وزارة الدفاع زيادة في الأجور هم في أمس الحاجة إليها ".

وردت وزارة الدفاع: "إن الإنفاق على تأجير السيارات لموظفي وزارة الدفاع من خلال عقد السيارات للسنة التقويمية الحالية حتى 30 نوفمبر 2021 هو 12960.612. ويشمل ضريبة القيمة المضافة ولكنه لا يشمل الوقود والتكاليف الأخرى ".

قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "بصفتنا منظمة كبيرة لها مواقع خارج المدينة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وقواعدها في جميع أنحاء العالم، يتعين على موظفينا السفر إلى مواقع لا يمكن الوصول إليها دائمًا بواسطة وسائل النقل العام وغالبًا ما تكون مستأجرة / استئجار سيارة أو سيارة الأجرة هي الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة للسفر.

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم القيمة مقابل المال. يهدف عقدنا الحالي للمركبات غير العاملة إلى توفير حوالي 152 مليونًا على مدار ست سنوات ".

في مزيد من التوجيهات، قالت وزارة الدفاع إن جميع سفريات الموظفين المدنيين والعسكريين بوزارة الدفاع يجب تأكيدها على أنها ضرورية ومصرح بها من قبل المدير لضمان صحة الطلب وتمثل القيمة مقابل المال.