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تعرف علي أسعار الأسماك بحلقة سمك الغردقة السردين بسعر طبق كشرى.. لايف

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:28 م
تعرف علي أسعار الأسماك بحلقة سمك الغردقة السردين بسعر طبق كشرى.. لايف اسماك البحر الأحمر بحلقة اسماك الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث تلفزيون اليوم السابع، اليوم الأربعاء، لايف مباشر من حلقة أسماك الدهار بالغردقة لرصد أنواع الأسماك وأسعارها بحلقة سمك الغردقة، حيث انخفض سعر اسماك السردينة إلى 15 جنيها بسعر طبق الكشرى .

وقال بدران أحمد احد تجار الاسماك بحلقة سمك الغردقة أن كيلو سمك الحريت سجل 60 جنيها، والبورى 45 جنيها، وبورى القطع 70 جنيها، ووصل البلطي لـ 30 جنيها، والكشر 60  جنيها والكسكمري 30 جنيها.
 
واضاف بدران، أن اسعار العنمبرة  60 جنيها، بونقص 30، والبياض 60، مؤكدا على أن هناك إقبال في حركة البيع والشراء للأسماك .
 
بدوره، قال صلاح الشريف أحد تجار الأسماك بالبحر الأحمر، أن هناك ضعف فى ضخ الأسماك فى فصل الشتاء فى كل عام، حيث أن المراكب التي تخرج للصيد فى الشتاء أقل بكثير من التى تخرج فى الصيف، وكذلك كمية الأسماك قليلة .
 
واضاف أن الكلمارى اليوم وصل سعره 150 جنيها والسبيط بـ 120 جنيها، وأوضح أن السمك يشعر بالبرد مثل الإنسان في أعماق المياه، لذلك يكون الصيد في الصيف أفضل بكثير من فصل الشتاء.
 

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