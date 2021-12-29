اليوم السابع
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تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث محور صلاح سالم

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:00 م
تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث محور صلاح سالم أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مدينة نصر بتشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور صلاح  سالم، مما أسفر عن مصرع 4 اشخاص لوضع تقرير باسباب الحادث.
 
كانت النيابة صرحت بدفن جثث ضحايا الحادث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق صلاح سالم  بوقوع حادث مرورى.
 
انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور صلاح سالم ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 

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محور صلاح سالم

الحوادث

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