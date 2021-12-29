تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل شخصين فى المطرية لجلسة 16 يناير

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية لجلسة 16 يناير لتنفيذ قرار المحكمة بإيداع متهم على المستشفى الصحة النفسية واعداد التقرير الخاص به.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.