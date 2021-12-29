اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الموسكى" لـ30 ديسمبر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:56 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الموسكى" لـ30 ديسمبر محكمة - أرشيفية
كتبإيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الموسكى" لجلسة الغد 30 ديسمبر، للمرافعة.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين مجموعة من التهم، منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات. 

 

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيو من عام 2014. وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين. 

 

ويذكر أن محكمة الجنايات نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 26 أغسطس 2019، ولتعذر حضور المتهمين أجلت المحكمة الدعوى جلستين حتى تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين فى الجلسة التى عقدت فى 28 أكتوبر 2019، وطلب تطبيق مواد الاتهام على المتهمين، وتمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود فى الدعوى وطلب أجل للاطلاع على أوراق الدعوى.


احادث عنف الموسكى

محكمة الجنايات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة