بالأرقام.. تعرف على نسب تطوير وصيانة وترميم 12 مسجدًا فى قرى ونجوع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمليات الجارية فى القطاع الهندسي بإحلال وتجديد وصيانة عدد من المساجد بلغت 12 مسجداً فى مختلف أرجاء المحافظة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الشهر الجارى جرى استلام مسجد الراضي بأبو الجود بمدينة الأقصر بعد تطويره، وكذلك استلام مسجد أبو غريب بكيمان المطاعنة بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا، واستلام صيانة وترميم مسجد السواكنية بالمساوية بقرية النمسا بمركز ومدينة إسنا، واستلام صيانة وترميم مسجد السيد البدوى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه يجرى العمل حالياً فى صيانة وترميم مسجد الرحمن بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 5%، وما زال العمل فيه جارياً، وكذلك مسجد نجع الوحدة بقرية نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود بنسبة إنجاز بلغت 75% وما زال العمل فيه جارياً، ومسجد أبو سلام بارمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 10% ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد السلام بقرية الروافعة بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 81% وما زال العمل فيه جارياً، ومسجد التوحيد بقرية الأقالتة بمركز ومدينة القرنة بنسبة إنجاز بلغت 86% وما زال العمل فيه جارياً، ومسجد الإيمان بالغريرة بقرية اصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 50% وما زال العمل فيه جارياً، كما يجرى العمل فى صيانة وترميم مسجد أبوبكر الصديق بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 97 % وما زال العمل فيه جاريا، وصيانة وترميم مسجد سعد عثمان بقرية العديسات بمركز ومدينة الطود بنسبة إنجاز 90% وما زال العمل فيه جارياً.