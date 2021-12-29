انطلاق فعاليات اللقاء الشعرى للموهوبين من أبناء الجنوب ببيت الشعر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بمحافظة الأقصر، انطلاق فعالية اللقاء الشعري بعنوان "أمسية شعرية للموهوبين من أبناء الجنوب"، وذلك اليوم الأربعاء، حيث يناقشهم خلال الفعاليات الدكتور عايدي على جمعة، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

وأوضح بيت الشعر بالأقصر، فى بيان صحفى، أن الشعراء المشاركين بفعاليات اللقاء الشعرى من الموهوبين فى الجنوب هم كل من: (أحمد الجميلي، الشاعر عبد النبي عبادي، الشاعر عبيد أبو الري، الشاعر محمد رفعت، الشاعر هشام الصعيدي، ويدير القاص والمؤلف المسرحي أحمد أبو دياب)، حيث أشار المجلس الأعلى للثقافة، إلى تنظيم الملتقى الثقافى للشباب بالإدارة العامة للشئون الشبابية، حيث يتضمن اليوم الأول معرض خط وفن تشكيلي، واليوم الثاني الأمسية الشعرية للموهوبين من أبناء الجنوب.

وفى السياق نفسه، قال الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، إن مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيـوت الشعر في أقطار الوطن العربي، جاءت لتخدم الشعر العربي أينما كان، ولتكون رابطة جامعة تحدد مـا هـو مشترك بين اللغة والشعر والإنسان، وتعبيرا عن الهوية والخصوصية العربية، ولتصبح أفقـا مفتوحًـا ورحبـا لـكل شعراء العرب، وكذلك الكشف عن المواهب البازغة ورعايتها، واحتضان كل اتجاهات الشعر العربي.

وأضاف القباحي، أنه بمناسبة مرور 6 أعوام على افتتاح بيت الشعر بالأقصر، عقدت خلال الشهر الماضي الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، حيث إن البيت كان حاضـرا بكل قوة وثبات في كل المنجز الكبير لبيوت الشعر العربية خلال السنوات الماضية التي مـرت مـن عمـره، خاصة أنه ألزم نفسه بأن يكون حاضرا بما هو أهله في الفعل الثقافي في مساحة مصر الواسعة وامتدادها وتنوعها الجغرافي والبيئي، وبين كثافة سكانها التي زادت عن المائة مليـون مـع مـا تمثلـه مـن ريـادة حضاريـة ومكانة ثقافيـة وإرث واسع ممتد مـن عطـاءات مبدعيهـا ومثقفيهـا وشعرائها ومـن منطلـق الأهـداف الكبيرة السامية المعلنة لبيوت الشعر العربية، وفي ظل الدعم الكبير الذي نتلقاه دائمـا مـن دائرة الثقافة بالشارقة لتحقيق هذه الأهداف.