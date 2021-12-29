الكشف على 450 حالة بقافلة طبية لجامعة بنها بقرية عرب الصوالحة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها، قوافل طبية بقرية عرب الصوالحة بمركز شبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أهمية إبراز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته في تخريج خريجين قادرين على تطوير مجتمعاتهم.

وقال الدكتور محمود عراقي، إن هذه القوافل تأتي في إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتفعيلًا لدور الجامعة في رعاية أبناء الإقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا، وشارك في القوافل أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وطلاب من كلية الطب البشري وبمشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

من ناحية أخري أضاف الدكتور محمد الأشهب، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام والرمد والإرشاد النفسي.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي، أنه تم الكشف على أهالى القرية وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية والكشف المبكر لأورام الثدي، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها 450 حالة، منهم 160 تخصص أطفال، و125 حالة تخصص عظام، و85 حالة تخصص باطنة، و80 حالة تخصص رمد.