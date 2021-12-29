الكشف على 13 ألف و273 مواطن بـ7 قوافل طبية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا نفذت 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا ،معصرة حجاج بمركز بنى مزار و صندفا بمركز بنى مزار، قفادة بمركز مغاغة،و ابو قلته بمركز ملوى ، الخيارى بمركز ابو قرقاص، أولاد مرجان بديرمواس ،الشيخ عبادة بمركز ملوى، و ذلك على مدار شهر نوفمبر الماضى .

وأوضح انه تم توقيع الكشف الطبى على 13 الف و 273 حالة ،تخصصات مختلفة ، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل للمستشفى للحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج.

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا ، أنه تم عمل 814 تحاليل مختلفة ، و موجات صوتيه ل 317 حالة و رسم قلب ل 92 حالة ،و اشعة سينية ل 45 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر ل 889 متردد ، وتحويل للمستشفى 311 حالة لأستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 952 متردد.

يأتى ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية ، حياة كريمة ، وبرعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا.