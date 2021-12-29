وكتبت صحيفة (الجريدة) الكويتية، تحت عنوان "السيسي: لا أخاف أحدا ومصر نجت من الخراب في 2011" أن الرئيس لا يخاف ولا يهمه إلا حال البلد، ودعا المصريين إلى تذكر أحداث 2011، والتي كان من الممكن أن تقود البلد إلى مصير الخراب والدمار، مشددا على أن الهدف التعلم من التجارب السابقة لمعرفة سبب فشل مشروعات في سنوات سابقة، ورفض سياسة تحميل القرارات الصعبة بتحريك الأسعار، قائلا: "إحنا بنضع أسس لدولة جديدة لكي تكبر وتنمو كما نتمنى ونأمل".

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه الشكر إلى المواطن المصري الذي يريد مصلحة الوطن، وتحمل 7 سنوات الماضية إجراءات صعبة جدا، لأنه شعر بفطرته وذكائه أن هناك محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمسارها.

من جانبها وتحت عنوان "التطور الحالي للسكك الحديدية لم تشهده مصر منذ 60 عاما" ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية أن الرئيس السيسي طالب بضرورة تطبيق معايير الحوكمة والإدارة والتسعير في منظومة عمل المصانع التابعة، قائلا:"لا نريد العودة للخراب وتدهور أوضاع تلك المصانع مرة أخرى".

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي انتقد توجه بعض مصانع القطاع العام التي بها بعض الأراضي غير المستغلة، بتشكيل جمعيات لبناء مساكن للعاملين في تلك المصانع مع تحميل قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء على تلك المصانع، مؤكدا أنه عند النظر في أي إجراءات تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتصويب لأوضاع تلك المصانع يكون في المقام الأول الحفاظ على حقوق العمال، لأنه لا يمكن أن يكون أبدا أي إصلاح على حساب حقوق العمال بل إن الحكومة هي المسؤولة عن تحمل تبعات أية أصلاحات.

وأشارت (الأنباء) إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد.