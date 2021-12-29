اليوم السابع
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السيطرة على حريق بشقة سكنية بشبرا الخيمة ومصرع طفة بنتيجة اختناق بالدخان

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:19 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية بشبرا الخيمة ومصرع طفة بنتيجة اختناق بالدخان حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعقار مكون من 7 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، ونتج عنه مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وجرى نقل جثة الطفلة إلى مستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق، وقررت تشكيل لجنة لفحص الحريق، والوقوف على أسبابه

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بالطابق الخامس داخل عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة ابن الحكم بشارع السيدة عائشة، بحي غرب شبرا الخيمة.

وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على الموقف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع الطفلة "مريم.م.ف"، 5 سنوات، متأثرة بإصابتها، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجار التعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

حريق شق

مصرع طفلة

شبرا الخيمة

حلا غرب شبرا الخيمة

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