وقال مسؤولون عسكريون -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إن ضابطا في وحدة تابعة مباشرة لوزارة الدفاع واثنين من المجندين العاملين في قاعدة أوسان الجوية جنوب سول، ثبتت إصابتهم بسلالة (أوميكرون)، وإن جميع الحالات المؤكدة كانت حالات اختراق، لكن أعراضها كانت خفيفة، مضيفا أن المخاوف تتزائد بشأن حدوث عدوى جماعية بين أفراد القوات المسلحة، حيث ينتظر الجيش نتائج اختبار جنديين آخرين في قاعدة أوسان الجوية.



وأطلقت كوريا الجنوبية برنامج تلقيح أفراد الجيش بالجرعات المعززة في وقت سابق من الشهر الجاري، بهدف تلقيح نحو 400 ألف جندي بحلول منتصف يناير، وسط مخاوف متزايدة من تفشي سلالة أوميكرون وحدوث عدوى جماعية.



وأضاف الجيش 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وجميعها حالات اختراق، مما رفع العدد الإجمالي للحالات بين أفراده إلى 3,207 حالات.