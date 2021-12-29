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التحقيق فى واقعة سقوط طالبة من علو بمدرسة ثانوية بالعريش

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:43 ص
التحقيق فى واقعة سقوط طالبة من علو بمدرسة ثانوية بالعريش مدرسة- أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء، أن جهات التحقيق المختصة تواصل التحقيق فى واقعة العثور على طالبة بالمرحلة الثانوية بعد سقوطها من علو.

وأفادت المصادر، أن مستشفى العريش العام سبق واستقبل ن م ح ، 17 سنة، نقلت من مدرسة ثانوية بالعريش، وتبين بالفحص الطبى اشتباه كسر بالعمود الفقري والفخذ الأيمن، ومابعد الارتجاج ونزيف داخلي.

وقالت المصادر، أن فريق تحقيقات يباشر التحقيقات فى الواقعة، وتشير المعلومات الأولية، إلى أن المصابة عثر عليها فى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى أمس.

 


شمال سيناء

العريش

مستشفى العريش العام

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