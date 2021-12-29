وذكر الاتحاد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء، أن الإجراءات تتضمن عدم السماح للعامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح وحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد أجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد أجازاته السنوية يعتبر في أجازة دون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ودعا جميع العاملين إلى الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"؛ حفاظًا على ديمومة عجلة الإنتاج وتجاوز التداعيات الاقتصادية التي تركتها الجائحة وتجنبًا للإجراءات المشددة التي نص عليها القرار.

وأشار إلى أن المتغيرات التي نشهدها في الوضع الوبائي وظهور متحورات جديدة من الفيروس يتطلب الحرص من جميع العمال، والإقبال على تلقي اللقاح، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وانسجاما مع الجهود الحكومية للحد من تفشي الوباء والتقليل من انتشاره.

وأضاف أن عدم التزام العمال بتلقي اللقاح سيؤثر سلبيًا على استمرارية العمل وتؤثر على أمنهم الوظيفي والاجتماعي، حيث أن الإجراءات التي نص عليها أمر الدفاع 35 جاءت لحماية صحة وسلامة المواطنين، وضمانا لاستمرار مظاهر الحياة الاقتصادية وعدم تعطلها.

وطالب جميع العمال بالاهتمام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل، والالتزام بإجراءات السلامة العامة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية عملاً بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بشأن إجراءات التعامل مع الجائحة.