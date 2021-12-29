اعرف مصير المتهمة بخطف رضيع من والدته فى السيدة زينب

كتب: سليم على

تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين)، بأنها عقب خروجها من أحد مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها "طفل يبلغ من العمر شهرين"، تعرفت على إحـدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وتبادلا الحديث، حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها باختطاف الطفل ولاذت بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل واتهمتها باختطافه فتقرر حبسها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :

نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.

ونصت المادة 283 على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.